«Мону Лизу» в образе чолиты нарисовала боливийская художница

Высоко в Андах боливийская художница Клаудия создаёт свой маленький шедевр. Женщина рисует чолиту в образе знаменитой «Моны Лизы» кисти Леонардо да Винчи.

В Боливии чолитами называют женщин из народностей аймара и кечуа. Их можно узнать по шляпам-котелкам, пышным юбкам и шалям на плечах.

[Клаудия Каллизайя, художница]:

«Эта «Мона Лиза», одетая как жительница андских гор, представляет женщин всего мира».

Боливийка рисует с десяти лет. Сначала вместо бумаги или холста использовала плоские камни.

[Марселина Мамани, мама художницы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Клаудия сначала хотела стать учительницей, но в колледже увлеклась историей искусств. Теперь работает в местном департаменте культуры. Её картина под названием «Мона Лиза Чолита» уже нашла покупателя. Её приобрёл житель США за 50 долларов.

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