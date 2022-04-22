70 млн лютиков зацвели в Южной Калифорнии

На мир грёз похожи эти цветочные поля рядом с Карлсбадом в Южной Калифорнии. Здесь распустились 70..

На мир грёз похожи эти цветочные поля рядом с Карлсбадом в Южной Калифорнии. Здесь распустились 70 миллионов лютиков разных сортов и оттенков. Каждый год полюбоваться ими приезжают сотни тысяч туристов со всего мира.

Хозяева полей говорят, что вкладывают всё сердце в свой труд. Сажать цветы начинают в сентябре. Каждые две-три недели засевают по три гектара. Цветение начинается в марте на севере участка. К середине апреля раскрываются бутоны всех лютиков.

[туристка]:

«Здесь некуда торопиться. Поэтому можно спокойно отдохнуть. А дети тоже наслаждаются».

Фотографироваться на фоне цветов здесь уже стало традицией.

[туристка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сколько же фотографий мы сделали? Вроде 50 или больше? А мы здесь всего час». [Фред Кларк, директор компании Flower Fields]:

«Это место создано для фотосессий. Я бы рискнул сказать, что это самое фотографируемое место в Южной Калифорнии. Здесь просто невозможно не сфотографироваться».

А это клумба в виде национального флага США. На ней растёт 20 тысяч петуний.

[Фред Кларк, директор компании Flower Fields]:

«Мы сажаем цветы в виде флага с 11 сентября 2001 года, так что это довольно долго. 21 год».

Местные фермеры разводят собственные сорта лютиков, добиваясь, чтобы они стали ярче и крупнее. Частичку этих цветочных полей можно забрать с собой, купив букет.

Плантация тянется вдоль побережья Тихого океана. Гостей сюда пускают до 9 мая.

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