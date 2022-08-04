Мини-вентиляторы помогают собакам пережить жару в Японии

Вот такой маленький вентилятор стал спасением от жары для собак и кошек. Его разработали японские ветеринары..

Вот такой маленький вентилятор стал спасением от жары для собак и кошек. Его разработали японские ветеринары и токийский производитель одежды.

Лопасти вентилятора помещены в круглый корпус с отверстиями. Аппарат весит 80 граммов. Работает от двух мизинчиковых батареек. При экономном использовании их хватит на три месяца.

Этим летом Япония, как и многие европейские страны, страдает от аномальной жары.

[владелица собак]:

«В такую жару невозможно гулять с собаками днём. Обычно я беру с собой пакеты с сухим льдом (чтобы охлаждать собак). Но с вентилятором нам было бы удобнее».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Идея сделать прибор появилась у Рэй Удзавы, которая возглавляет компанию по производству одежды для беременных.

[Рэй Удзава, глава компании Sweet Mommy]:

«Я часто вижу одежду с охлаждением для людей, поэтому подумала, что хорошо бы сделать что-то подобное и для домашних питомцев».

Вентиляторы поступили в продажу месяц назад. Стоят 74 доллара. Продано уже не менее ста штук.

Короткая ссылка на эту страницу: