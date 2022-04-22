Вестминстерское аббатство впервые пустит туристов на крышу

Знаменитое Вестминстерское аббатство в Лондоне впервые за всю свою историю откроет крышу для публики. Оттуда можно..
Дата загрузки: 2022-04-23
[Саймон Джонс, сотрудник Вестминстерского аббатства]:
«Здесь, наверху, царит атмосфера спокойствия. А внизу, на Парламентской площади бывает очень оживлённо. Там много людей, всё полно жизни. Но очень приятно возвыситься над этим и просто смотреть на всё, и любоваться видами».
Такой подарок для жителей и гостей города сделают в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Аббатство сообщило о нём 21 апреля, когда королева отметила 96-й день рождения.
На крышу будут пускать посетителей с июня по сентябрь. На полуторачасовую экскурсию надо записываться заранее. Билет стоит 70 фунтов стерлингов. Это более 80 евро.
Вестминстерское аббатство – это готическая церковь. Её строили с перерывами с XIII по XVIII века. В церкви традиционно коронуют британских монархов. Хоронят их тоже в этом аббатстве.
В годы Второй мировой войны здание пострадало от бомбёжек. Позже его отреставрировали.
Платиновый юбилей Елизаветы II отпразднуют в июне. Королева станет первым британским монархом, который остаётся на троне 70 лет.
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