В Мексике матери пропавших без вести мигрантов требуют найти их детей

Караван матерей – так называется этот ежегодный протест в Мексике. Подобно тому как караваны мигрантов каждый..

Караван матерей – так называется этот ежегодный протест в Мексике. Подобно тому как караваны мигрантов каждый год направляются в США в поисках лучшей жизни, этот караван пройдёт миграционным маршрутом из Сьюдад-Идальго до Мехико.

Участники протеста требуют от правительства помочь найти пропавших без вести мигрантов.

Анита Селайя уже несколько лет пытается найти сына.

[Анита Селайя, мать пропавшего без вести мигранта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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К каравану присоединяются сёстры, бабушки и дедушки пропавших мигрантов.

[Есика Сото, сестра пропавшего без вести мигранта]:

«Мы просим (мексиканские власти) помочь нам в поисках. Пусть они проводят расследования и проверяют сведения о местонахождении наших родных, которые нам удалось узнать».

В Мексике ежегодно пропадают без вести тысячи мигрантов из разных стран. Обычно караван формируется в Центральной Америке и двигается в сторону границы Соединённых Штатов. Именно это стало причиной того, что бывший президент США Дональд Трамп распорядился построить стену на границе с Мексикой. Пришедший ему на смену демократ Джо Байден остановил строительство и ослабил миграционную политику. После этого поток нелегальных мигрантов резко возрос.

Напомним, опасность ждёт мигрантов и на европейских маршрутах. Согласно новому отчёту ООН, в прошлом году в Средиземном море и Атлантике погибло или пропало без вести более 3000 искателей убежища.

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