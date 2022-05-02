Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать группы анархистов в Париже. Они вышли на улицы во время..

Первомайские погромы: чем закончились демонстрации в Париже

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать группы анархистов в Париже. Они вышли на улицы во время первомайских протестов, круша витрины и бросая в полицейских тяжёлые предметы.

В целом в столице Франции и других городах организовали более 250 разных митингов. В Париже к профсоюзным деятелям присоединились политики, в основном левые, а также климатические активисты.

В целом главной темой стал протест против политики переизбранного президента Эмманюэля Макрона. Протестующие требуют увеличить зарплаты, а также отказаться от планов повысить пенсионный возраст.

Анархисты из «Чёрного блока» попытались возвести баррикаду на площади Республики. Помешала полиция.

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Во время президентской гонки главной темой избирательной кампании было повышение стоимости жизни. Похоже, она будет решающей и во время июньских выборов в законодательные органы.

Пока аналитики предрекают победу партии Макрона и её союзникам. Однако ему предстоит реализовать свою политику в интересах бизнеса.

Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон, занявший третье место в первом туре президентских выборов, тоже участвовал в маршах в Париже.

Он хочет сплотить союз левых, включая «зелёных», чтобы доминировать в парламенте и заставить Макрона вступить в неловкую коалицию.

Парламентские выборы во Франции пройдут 12 и 19 июня.

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