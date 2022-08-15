Более 40 человек погибло в Египте при пожаре в коптской христианской церкви. Она находится в туристическом..

Пожар в церкви в Египте: погибло более 40 человек, в том числе дети

Более 40 человек погибло в Египте при пожаре в коптской христианской церкви. Она находится в туристическом городе Эль-Гиза. Среди жертв – 18 детей в возрасте от трёх до 16 лет, а также священник. Кроме того, более десяти человек пострадало.

В воскресенье утром в церкви собралось около тысячи прихожан. Вскоре загорелся кондиционер на втором этаже здания. Огонь начал быстро распространяться. По словам очевидцев, самый сильный пожар был на четвёртом этаже.

На помощь людям бросились прохожие. Кироллос – один из них.

[Кироллос, пострадавший при пожаре]:

«Там были дети и пожилые люди. Мы спасли тех, кого могли спасти».

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Большинство погибших отравились угарным газом, некоторых затоптали в давке.

Следователи выясняют точную причину пожара. По предварительным данным, произошло короткое замыкание. Свидетели говорят о проблемах с генератором.

[Филип Фами, священник]:

«Электричество было отключено, поэтому работал генератор. Видимо, электричество включили, и произошла перегрузка, после чего прогремел взрыв».

Президент Египта выразил соболезнования семьям погибших. Им выплатят по 5000 долларов США. Пострадавшие получат по 1000 долларов.

Возгорание электропроводки не редкость в Египте. Так, в конце 2020 года вспыхнул пожар в больнице, где лечились пациенты с COVID-19. Погибли не менее семи человек, ещё несколько пострадали.

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