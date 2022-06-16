Подозреваемый сообщил, где находятся тела пропавших журналиста и его коллеги

Полиция обнаружила человеческие останки в ходе поисков британского журналиста и его коллеги. Об их местоположении сообщил..
Дата загрузки: 2022-06-16
Задержанный занимался рыбной ловлей. Он конфликтовал с пропавшим Бруну Перейрой, поскольку тот боролся с нелегальным рыболовством на территории коренных народов.
[Эдуарду Александре Торрис, следователь Федеральной полиции]:
«Мы с разрешения суда полностью воссоздали картину преступления и всё зафиксировали на видео. Всё сделано в соответствии с международными правилами. Затем мы отправились туда, где подозреваемый закопал тела, а также в то место, где он взял напрокат лодку. Как показало расследование, лодку он затопил».
Журналиста-фрилансера Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруну Перейру последний раз видели 5 июня в деревне Сан-Габриэль. Там живут Амарильду да Коста и его брат Осеней, которого также задержали на этой неделе. Его считают соучастником. Однако тот все обвинения отрицает, несмотря на существующие доказательства.
Теперь полиции предстоит идентифицировать останки. При этом расследование продолжается, и возможны новые аресты по делу.
Дом Филлипс и Бруну Перейра собирали информацию для книги о бразильских коренных народах. Свою работу проводили в одном из самых отдалённых районов джунглей недалеко от границы с Перу и Колумбией. Там живёт самое большое в мире число аборигенов, которые не общаются с внешним миром.
В этот регион вторглись нелегальные лесозаготовители, шахтёры и охотники, а также банды наркоторговцев. Полиция называет эту местность главным маршрутом незаконного оборота наркотиков.
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