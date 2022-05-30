В Индонезии продолжаются поиски 25 человек, которые пропали без вести во время крушения пассажирского судна. Оно..

Кораблекрушение в Индонезии: 25 человек пропали без вести

В Индонезии продолжаются поиски 25 человек, которые пропали без вести во время крушения пассажирского судна. Оно затонуло в Макассарском проливе, разделяющем острова Калимантан и Сулавеси.

На борту было примерно 43 человека. 17 из них удалось спасти. Ирван – один из выживших. Он также помог спастись своим маме и младшей сестре. Они прыгнули в воду первыми, Ирван – за ними.

[Ирван, выживший пассажир]:

«Я нашёл в воде тонкие доски и несколько канистр и связал их вместе, чтобы мама и сестра держались за них, как за поплавок. (Мы были в море) с 12 часов дня до 6 часов утра следующего дня».

Мужчина рассказывает, что не видел других пассажиров. Море штормило, шёл сильный дождь, а высота волн доходила до трёх метров.

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Индонезийское судно должно было доставить пассажиров из столицы провинции Южный Сулавеси на один из ближайших островов. По словам очевидцев, примерно через 12 часов пути заглох двигатель, а через полчаса судно затонуло.

Власти расследуют причины катастрофы. По одной из версий, судно перевернулось из-за сильных волн.

В поисково-спасательной операции участвуют два парома и катер, а также местные рыбацкие лодки.

В состав Индонезии входит более 17 тысяч островов. Водный транспорт здесь используют постоянно. Однако правила безопасности часто не соблюдают, поэтому подобные трагедии не редкость.

Так, в 2018 году переполненный паром затонул в глубоком вулканическом озере в провинции Северная Суматра. На борту было примерно 200 человек, погибли 167.

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