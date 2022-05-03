Центральный парк в Нью-Йорке стал живой научной лабораторией. Здесь часто бывают сильные ветры, дожди и метели...

Центральный парк в Нью-Йорке стал живой научной лабораторией. Здесь часто бывают сильные ветры, дожди и метели. Исследователи наблюдают за тем, как разная погода влияет на растения и животных. Также изучают, какую роль играют деревья в формировании климата.

[Карен Сето, географ]:

«Сколько углерода поглощает парк? Насколько он охлаждает окружающую среду?»

Учёные используют для исследований разные приборы. Один из них – спектрорадиометр. Также опираются на спутниковые данные. Всё это помогает отличить здоровую растительность от больной.

Также изучают местную почву.

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[Питер Хаупт, сотрудник Службы охраны природы]:

«Это корни дерева, упавшего во время шторма прошлым летом. Мы видим хороший пример типичной топографии парка. Здесь нестабильный грунт. И со временем деревья оказываются под угрозой».

Учёные надеются, что исследование поможет лучше сохранять парки по всей стране.

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