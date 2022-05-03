fb pixel
Телеканал NTD

Центральный парк в Нью-Йорке стал живой научной лабораторией

Центральный парк в Нью-Йорке стал живой научной лабораторией

Центральный парк в Нью-Йорке стал живой научной лабораторией. Здесь часто бывают сильные ветры, дожди и метели...

Дата загрузки: 2022-05-03

Центральный парк в Нью-Йорке стал живой научной лабораторией

Центральный парк в Нью-Йорке стал живой научной лабораторией. Здесь часто бывают сильные ветры, дожди и метели. Исследователи наблюдают за тем, как разная погода влияет на растения и животных. Также изучают, какую роль играют деревья в формировании климата.

[Карен Сето, географ]:
«Сколько углерода поглощает парк? Насколько он охлаждает окружающую среду?»

Учёные используют для исследований разные приборы. Один из них – спектрорадиометр. Также опираются на спутниковые данные. Всё это помогает отличить здоровую растительность от больной.

Также изучают местную почву.

[Питер Хаупт, сотрудник Службы охраны природы]:
«Это корни дерева, упавшего во время шторма прошлым летом. Мы видим хороший пример типичной топографии парка. Здесь нестабильный грунт. И со временем деревья оказываются под угрозой».

Учёные надеются, что исследование поможет лучше сохранять парки по всей стране.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...