Уникальную белую белку заметили в парке

Фотографу дикой природы Эндрю Фултону удалось сфотографировать редкую белую белку в загородном парке Марбери в Великобритании.

«Я впервые увидел белую белку. Они очень редкие, но надеюсь, что это не последний раз», – говорит Эндрю. «Я искал её не один день. Узнал о ней благодаря устной передаче информации и сообщениям людей», – добавил он.

По статистике, рождение белой белки – один случай на миллион. Это генетическое заболевание называется лейцизмом (потерей пегминтации). В отличие от альбинизма, лейцизм не влияет на зрение и окраску глаз. Они остаются тёмными.

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