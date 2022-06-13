60 000 танцоров: в Боливии прошёл красочный фестиваль

Традиции индейцев аймара и католическая вера сливаются в одно целое на грандиозном фестивале в боливийском Ла-Пасе...
Дата загрузки: 2022-06-14
Традиции индейцев аймара и католическая вера сливаются в одно целое на грандиозном фестивале в боливийском Ла-Пасе. Праздник «Сеньор-дель-Гран-Подер» вернулся после двухлетнего перерыва. В нём участвуют 60 тысяч танцоров и музыкантов.
Красочная колонна проходит по многим улицам города. При этом танцорам приходится нелегко. Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря.
[участница фестиваля]:
«Как обычно, мы демонстрируем традиции боливийского фольклора, его яркие краски и радостное настроение».
К фестивалю здесь начинают готовиться за восемь месяцев. Основная работа ложится на портных, вышивальщиц и дизайнеров. Платья и костюмы могут стоить сотни, а то и тысячи долларов. Обувь тоже дорогая и качественная. Она должна продержаться весь фестиваль, ведь танцевать приходится часами.
У каждой команды-участницы есть состоятельные покровители, которые оплачивают пошив костюмов.
Фестиваль проводят с начала прошлого века. Обычно он проходит в конце мая или начале июня. Праздник включён в список ЮНЕСКО.
Короткая ссылка на эту страницу: