Пожар на фабрике в Дакке: шестеро погибших

Трагедия в столице Бангладеш. В старой части Дакки случился пожар на фабрике по производству изделий из..

Трагедия в столице Бангладеш. В старой части Дакки случился пожар на фабрике по производству изделий из пластмассы.

В пострадавшем здании также располагается отель.

Пожар начался ночью. Пламя удалось потушить лишь во второй половине дня. Пожарные обнаружили обгоревшие тела.

[пожарный]:

«Мы начали спасательную операцию и обнаружили шесть тел. Здесь располагается отель, и мы подозреваем, что погибшие были его постояльцами».

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Что именно стало причиной возгорания, официально пока не сообщали. У местных жителей есть своя версия.

[местный житель]:

«Пожар начался из-за взрыва газового баллона. Он охватил эту фабрику игрушек, и погибло шесть человек».

Напомним, 3,5 года назад в этом же районе Старого города Дакки в результате сильного пожара погибло более 80 человек, ещё 50 пострадали. В тот раз огонь перекинулся на дома в результате взрыва газового баллона в автомобиле. А десять лет назад крупный пожар вспыхнул в девятиэтажном здании местной фабрики. Тогда погибло не менее 117 человек.

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