Новый потоп: на мексиканской шахте пытаются спасти десять горняков

Спасти десятерых горняков, застрявших в мексиканской шахте, по-прежнему мешает вода. Спасательная операция длится уже около двух..

Спасти десятерых горняков, застрявших в мексиканской шахте, по-прежнему мешает вода. Спасательная операция длится уже около двух недель. Обрушение на одном из рукавов шахты «Пинабете» произошло ещё 3 августа. В результате люди оказались отрезанными от выхода, а подземные коридоры затопило.

Вода пришла из находящейся рядом шахты «Кончас-Норте». Её закрыли из-за наводнения в 1996 году. С тех пор в ней скопилось почти два миллиона кубометров воды.

За выходные удалось значительно снизить уровень затопления. Однако затем, когда водолазы уже были готовы начать операцию, вода вернулась. Спасателям также мешает дождь.

[Лаура Веласкес, координатор отдела гражданской обороны]:

«В 4 часа утра уровень воды был один метр 30 сантиметров, и мы готовились войти через вторую шахту. Но из-за прихода воды мы задействуем другой план, который я объясню позже. С этого момента уровень воды в рукавах шахты продолжает расти».

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За спасением следит вся страна. Президент Мануэль Лопес Обрадор обещает найти выход.

[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Они качают около 290 литров воды в секунду. Мы увеличим откачку, и горные инженеры предлагают сделать некий барьер от одной шахты к другой и остановить воду».

Родственники остаются возле шахты круглосуточно. Они надеются, что их родные смогли найти карман с воздухом и выжили. Впрочем, надежда на спасение угасает с каждым днём.

[Мария Кабриалес, сестра пропавшего шахтёра]:

«Мы в отчаянии: как они будут их спасать в такой дождь? Потребуется больше времени, чтобы вытащить оттуда моего брата и остальных шахтёров. Мы просто хотим, чтобы их достали. Но на что теперь надеяться?»

Шахта «Пинабете» находится в штате Коауила на границе с США.

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