Фотоловушки помогут спасать биоразнообразие Вьетнама

«Фонгня-Кебанг» – крупнейший национальный парк Вьетнама и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на обширной территории..

«Фонгня-Кебанг» – крупнейший национальный парк Вьетнама и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Он расположен на обширной территории площадью почти 3000 квадратных километров. И треть покрыта густыми джунглями.

Парк может похвастаться богатейшими флорой и фауной. Среди редких видов – лангуры и саолы.

Впрочем, всему этому биоразнообразию угрожает человек. Из-за браконьерства и растущих городов дикая природа отступает. Теперь же в стране начался проект по спасению. В этом и ещё семи национальных парках устанавливают фотоловушки.

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Это совместная программа Всемирного фонда дикой природы и Международной организации флоры и фауны.

Эксперты говорят, что лучше всего устанавливать камеры на расстоянии двух километров друг от друга. Они оснащены датчиками движения и термодатчиками, автоматически делая снимки проходящих мимо животных.

[Буи Ван Туан, технический специалист]:

«Фотоловушка может снимать некоторые редкие и очень редкие виды, которые нам чрезвычайно трудно обнаружить в джунглях».

В первую очередь речь о неуловимой саоле, которая напоминает антилопу. Она занесена в Красную книгу. В природе насчитывается менее 750 особей. При этом в фотоловушки она попала всего пять раз.

Через три месяца после установки фотоловушек команда вернётся, чтобы собрать фотографии и данные.

Через три года они снова установят камеры в тех же местах.

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