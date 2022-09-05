Гиперкар-квадроцикл и водородный спорткар показали на выставке в Англии

Быстрые, мощные, дорогие и даже немножко сумасшедшие. На территории Блейнхаймского дворца в Англии в 17-й раз..
Дата загрузки: 2022-09-05
Быстрые, мощные, дорогие и даже немножко сумасшедшие. На территории Блейнхаймского дворца в Англии в 17-й раз проходит выставка редких и роскошных автомобилей. По всей усадьбе герцогов Мальборо сейчас разбросаны жемчужины мирового автопрома.
Этот необычный экспонат похож на скульптуру, выточенную из камня. Он представляет собой гибрид спорткара и квадроцикла. Под капотом 5-литровый двигатель мощностью 1110 лошадиных сил. Максимальная скорость – 350 километров в час. Разгон до сотни за 2,5 секунды.
[Виктор Энглер, основатель компании Engler]:
«Это здорово и весело. Мы ещё не ездили на нём очень быстро, но уже почувствовали, что всё по-другому. Похоже на мотоцикл, потому что в лицо дует свежий ветер. Всё иначе. Это круто».
Компания из Словакии выпустит десять таких суперквадроциклов. Стоить они будут по 625 тысяч евро.
А этот гиперкар оснащён водородным двигателем. Его преимущество перед электрическими собратьями в меньшем весе. Обычно спорткары с электромоторами и аккумуляторами весят около двух тонн. Эта машина не дотягивает до тысячи килограммов.
[Тимоти Лайонс, основатель компании Viritech]:
«По характеристикам он будет соответствовать любому электрическому гиперкару, но управлять им будет намного удобнее. Вес автомобиля меньше на тонну, поэтому производительность при торможении и на поворотах будет совсем другой».
Стратап планирует поставить гиперкар на конвейер в 2024-м. Цена пока неизвестна.
Родстер Venom F5 приехал на выставку из Техаса. Автомобиль оснащён битурбодвигателем 6,6 литра.
[Коул Хеннесси, сотрудник компании Hennessey]:
«Он выдает 1817 лошадиных сил. Весит чуть более 1300 килограммов. Наша цель – побить свой текущий рекорд, который мы установили на Venom GT Spyder со скоростью 426 километров в час, как на самом быстром автомобиле с открытым верхом».
В рамках выставки также прошёл конкурс винтажных автомобилей. Одним из победителей стал Aston Martin 32-го года. Однажды он участвовал в знаменитой гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».
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