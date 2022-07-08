В Германии показали новинки экологичной моды

То, из чего сделана эта одежда, могло бы оказаться на свалке. Но помешала мода на экологичность...

То, из чего сделана эта одежда, могло бы оказаться на свалке. Но помешала мода на экологичность.

Компании, представленные на этой ярмарке-конференции в Берлине, пытаются изменить потребительские привычки людей, предлагая качественный товар из переработанных материалов.

И речь не только об одежде из органического хлопка и сумках из переработанных пластиковых бутылок.

Несколько компаний представляют одежду, целиком изготовленную из вторсырья.

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К примеру, эта финская фирма использует отходы индийских швейных фабрик.

[Янне Ярвинен, менеджер по продажам в Pure Waste]:

«Вокруг нашей фабрики в Индии есть сотни других фабрик. Мы собираем их хлопковые отходы. Затем обрабатываем, механически открываем волокно, сортируем по цвету. То есть не используем никаких красителей. Потом традиционным способом делаем пряжу, изготавливаем из неё ткань и потом шьём одежду».

У этой итальянской компании – тот же подход. Но она использует одежду, собранную в Италии.

[Никколо Киприани, менеджер по продажам в Rifo-Lab]:

«Мы производим одежду из переработанных волокон. Собираем старую одежду и текстильные отходы. Сортируем по качеству и цвету. Из пряжи получаются такие поло и свитера. Используем такие материалы, как кашемир, хлопок, шёлк и хлопок из джинсовой ткани».

Индустрия моды – один из самых крупных загрязнителей планеты. По данным ООН, около 10% глобальных выбросов углерода приходится на производство и транспортировку одежды.

В Германии при поддержке правительства работает проект, который помогает компаниям стать более экологичными. Тех, кто достигает критериев, награждают так называемой «зелёной кнопкой».

[Кристина Бирман, менеджер проекта Gruene Knopf]:

«Зелёная кнопка действует уже три года. Участвуют более 85 компаний – больших и маленьких».

Premium Fashion – одно из крупнейших мероприятий в индустрии моды в Германии. Его проводят раз в два года. Представлены как крупные бренды, так и небольшие стартапы, которые только пытаются выйти на конкурентный рынок. Мероприятие длится два дня.

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