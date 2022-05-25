Болгария отметила День славянской письменности. 24 мая прошли торжества по случаю зарождения болгарского алфавита. Праздник десятилетиями..
Дата загрузки: 2022-05-25
Праздник десятилетиями проводят пышно. Наряду с церковными церемониями организуют уличные шествия в честь создателей кириллицы – святых Кирилла и Мефодия. Участники возлагают венки и цветы к их многочисленным памятникам в Софии.
Специально к празднику в собор в центре Софии из Греции привезли мощи этих двух святых. Здесь тысячи людей отдают им дань уважения.
Болгария использует тот же алфавит, что и Россия. И страны спорят о его происхождении. Болгары считают, что кириллицу впервые применили именно здесь, прежде чем она распространилась более чем на 50 различных стран мира. В России говорят, что её впервые использовали на македонской земле.
Несмотря ни на что, кириллицей сегодня пользуются более 200 миллионов человек по всему миру, в том числе в России, Украине, Беларуси, Сербии и Северной Македонии.
[Георгий Лозанов, культуролог]:
«Не случайно святой Кирилл является покровителем Европы, ведь создание языка – это получеловеческое и полубожественное дело. Язык дан Богом, и тот, кто помогает Богу передать язык людям, очень близко соприкасается с чудом».
В середине IX века братья Кирилл и Мефодий создали новый алфавит, чтобы перевести священные книги и сделать их понятными для простых людей. До этого священные писания существовали только на греческом, латинском и иврите.
Болгария утверждает, что первой приняла этот алфавит, и впервые в истории христианской церкви богослужение было разрешено на языке, отличном от трёх «избранных».
Когда страна присоединилась к Европейскому союзу в 2007 году, кириллица стала третьим официальным алфавитом ЕС после латиницы и греческого алфавита.
А покровителями Европы Кирилла и Мефодия провозгласил папа Иоанн Павел II. Это произошло в 1980 году.
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