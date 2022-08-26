В Мексике восстанавливают древнее жилище правителей майя

Мексиканские археологи начали реставрировать жилище индейцев майя. Оно находится в древнем городе Цибильчальтун на полуострове Юкатан...
Дата загрузки: 2022-08-26
Сооружение возвышается на 12 метров. За последние десятилетия его откопали на 70%. В этом году планируют откопать полностью.
[Анхель Гонгора Салас, археолог]:
«Мы нашли не менее 50 комнат. Некоторые соединены друг с другом. Есть несколько портиков, несколько затопленных внутренних двориков, а также есть помещения, где готовили еду и выполняли другие работы».
В древнем здании жили только правители. Для всех остальных майя это место было закрытым.
Цибильчальтун означает «Место плоских камней». Древний город занимает площадь в 16 квадратных километров. Он существовал несколько тысячелетий, то расширяясь, то уменьшаясь. Его расцвет пришёлся на период с конца VIII по конец IX века.
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