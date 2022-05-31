Использованные маски и экспресс-тесты угрожают экологии

Австралийка Линда собирает отходы на местном пляже последние четыре года. Вместе с другими волонтёрами города Перт..

Австралийка Линда собирает отходы на местном пляже последние четыре года. Вместе с другими волонтёрами города Перт избавила природу от 12 тысяч единиц мусора, в основном пластикового. [Линда Дэвис, волонтёр]:«Я подумала, что, если соберу и проанализирую его с научной точки зрения, то у нас появится информация, откуда мусор приходит, и изменяется ли его состав».

В 2018 году правительство Западной Австралии запретило лёгкие полиэтиленовые пакеты. Затем к списку добавили пластиковые соломинки, одноразовую посуду и гелиевые воздушные шары.

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С тех пор количество этих предметов в мусоре сократилось вдвое. Однако стали появляться другие виды отходов.

[Линда Дэвис, волонтёр]:«После введения правила обязательного ношения масок я стала собирать намного больше масок. А недавно я начала встречать экспресс-тесты на антитела, которые просто валяются на земле. Пока не на пляже. Но, предполагаю, что в какой-то момент они там тоже появятся».

Министр окружающей среды Западной Австралии говорит, что нет простого решения по переработке средств индивидуальной защиты. Ведь они классифицируются как биологически опасные.

[Рис Уитби, министр окружающей среды Западной Австралии]:«С точки зрения общественного здравоохранения приоритетом должно быть здоровье людей и безопасная утилизация этого материала».

При этом штат продолжает переговоры с федеральным правительством о том, как повторно использовать выброшенные маски.

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