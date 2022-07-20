ВОЗ призывает Европу делать больше прививок от COVID и вернуть маски

Европейским странам нужно срочно действовать, чтобы избежать масштабных вспышек коронавируса грядущей осенью и зимой. Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге считает, что необходимо увеличить масштабы вакцинации, а также вернуть маски.

Сейчас в регионе быстро распространяется подвариант штамма омикрон – BA.5. Он считается очень заразным.

На прошлой неделе в Европе зарегистрировали около трёх миллионов новых случаев COVID-19. Это примерно половина глобальных показателей. За тот же период стало в два раза больше госпитализаций. При этом каждую неделю от болезни в Европе умирает около трёх тысяч человек.

Клюге считает, что сейчас в большинстве стран люди ведут себя так же, как до пандемии. Однако необходимо вернуть некоторые меры. Например, он предлагает проводить дополнительную вакцинацию уже сейчас, и не ждать специфических вакцин от текущего штамма, которые обещают выпустить осенью. Также он предлагает вернуть правило обязательного ношения масок в общественных местах и лучше вентилировать помещения.

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[Ханс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе]:

«Иногда люди спрашивают: вернулся ли вирус? Он никуда не уходил. Он по-прежнему здесь. Он распространяется. Он мутирует. И, к сожалению, забирает много жизней».

В 2020 году на начальных этапах пандемии страны вводили строжайшие локдауны. Во многих регионах людям вообще нельзя было выходить из домов. Однако это плачевно сказалось на экономиках. Теперь правительства не спешат вводить ограничения, пытаясь восстановиться до уровня, который был до пандемии.

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