Мангры Рио-де-Жанейро возрождаются, несмотря на мусор

Жизнь на месте свалки. В районе Рио-де-Жанейро снова оживают мангровые заросли. А раньше сюда ежедневно свозили..

Жизнь на месте свалки. В районе Рио-де-Жанейро снова оживают мангровые заросли. А раньше сюда ежедневно свозили по 7500 тонн отходов.

Возродить это место взялся биолог Мариу Москателли ещё в 1997 году.

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[Мариу Москателли, биолог]:«Большую часть мусора стали сбрасывать в мангры столичного района Рио-де-Жанейро. Это неподходящее место не только по экологическим, но и по юридическим причинам. Но это было еще в 70-х, и случилось именно так».

С 1965 года мангровые заросли находятся под защитой закона. Однако в 75-м из-за растущего Рио-де-Жанейро решили выделить часть этих угодий от свалку. В частности, сюда шли отходы из района Грамачо.

[Мариу Москателли, биолог]:«После 25 лет работы мы создали мангровые заросли площадью 130 гектаров – миллион 300 тысяч квадратных метров мангровых зарослей. Свалка Грамачо была одним из из самых деградированных районов залива Гуанабара».

Мангровые заросли помогают прибрежным линиям защищаться от эрозии, а также поглощают азот и фосфор из загрязнённых сточных вод.

Эти экосистемы также поглощают в четыре раза больше углерода, чем любой другой лес.

Самая большая угроза для них – растущие городские районы и несоблюдение экологических правил. Так, по оценкам экологов, только за последние три месяца в залив Гуанабара сбросили полторы тысячи тонн мусора. Вероятно, это уже убрать не удастся.

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