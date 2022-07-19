Загорается красный свет, машины выстраиваются в очередь. Это сцена для Кеньера Мендеса. Бросая вызов гравитации, венесуэлец..

Брейкдансер из Венесуэлы: из неблагополучной семьи в Олимпийскую сборную

Загорается красный свет, машины выстраиваются в очередь. Это сцена для Кеньера Мендеса. Бросая вызов гравитации, венесуэлец скользит на голове вдоль оживлённых улиц Каракаса.

27-летний брейк-дансер – герой вирусных видео, которые выкладывают в соцсеть удивлённые прохожие. «Скольжение на голове» – его фирменный трюк.

[Керьер Мендес, брейкдансер]:

«Этот трюк есть в брейк-дансе, его исполняют многие, но дистанция у них короче. Я хочу установить рекорда Гиннесса и продолжать зарабатывать на жизнь своим талантом».

Мендес не боится мечтать по-крупному. Хочет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе национальной сборной Венесуэлы по брейк-дансу. Дисциплине предстоит олимпийский дебют – наряду с сёрфингом, спортивным скалолазанием и скейтбордингом.

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[Керьер Мендес, брейкдансер]:

«Даже для самого простого трюка нужно быть в хорошей физической форме. Вот почему брейк-данс нужно оценивать по достоинству, как и другие виды спорта. Теперь, когда брейк-данс стал дисциплиной Олимпийских игр, люди начнут воспринимать его как профессиональный вид спорта – не только как что-то с улицы».

Сейчас чтобы заработать на жизнь, Мендес ежедневно танцует у светофоров на улицах Каракаса, а в конце дня встречается с друзьями и отрабатывает трюки, надеясь однажды принести домой олимпийское золото.

Включение брейк-данса в олимпийские виды спорта открывает большие возможности для талантливых венесуэльских юношей и девушек. Многие из них – из неблагополучных семей.

[Йохан Гомес, брейкдансер]:

«Венесуэла вступает в процесс развития «спортивных танцев», также известных как брейк-данс. Мы объединены в федерацию и участвуем в национальных и местных соревнованиях». [Намбит Абреу, брейкдансер]:

«Брейк-данс требует хорошей физической подготовки, требования как к профессиональному спортсмену. Но когда ты действительно чего-то хочешь, ты всегда идёшь к этому».

Керьер Мендес занимается брейк-дансом 15 лет. Начал, когда ему было 12.

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