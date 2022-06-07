Редкий черепашонок-альбинос дебютирует в тропикариуме в Швейцарии

Этот черепашонок – альбинос. Шансов на рождение такого потомства у черепах – один из ста тысяч...

Этот черепашонок – альбинос. Шансов на рождение такого потомства у черепах – один из ста тысяч. Редкое событие произошло в тропикариуме в швейцарском городе Сервьон.

Детёныш вылупился примерно месяц назад, а сейчас впервые показался на публике.

[Томас Морель, сотрудник тропикариума]:

«Нас очень удивил цвет панциря. Такое бывает у новорождённых, но через два дня мы увидели голову детёныша и убедились, что это альбинос. Очень удивительно и довольно необычно для этого вида».

Мама детёныша принадлежит к редкому виду галапагосских черепах. В тропикариуме занимаются их разведением.

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[Томас Морель, сотрудник тропикариума]:

«У нас живут три галапагосские черепахи: самец и две самки, которые уже достигли половой зрелости. Им примерно по 33 года».

Самка отложила пять яиц в феврале. Их поместили в инкубатор. Через два с половиной месяца вылупились два детёныша, в том числе этот альбинос.

Пол черепашат ещё предстоит определить. Имён у них тоже нет. Их мама весит сто килограммов, а папа – 180.

В тропикариуме детёныши черепах рождаются уже второй раз. В предыдущий раз один черепашонок вылупился в прошлом году.

Галапагосские черепахи – эндемик Галапагосских островов. Входят в число крупнейших сухопутных черепах, живущих в наше время. Они вырастают до одного метра 80 сантиметров в длину и могут весить до 400 килограммов. В природе эти рептилии живут более ста лет, в неволе доживают почти до 180.

В XVI веке насчитывалось более 250 тысяч галапагосских черепах. А в 70-х годах прошлого столетия их было уже всего 3000. Последние сто лет специалисты разводят этих рептилий, чтобы спасти от вымирания. Сейчас число галапагосских черепах выросло да 19 тысяч. Но вид по-прежнему в списке уязвимых.

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