«Рогатый спецназ» снова борется с сорняками в парке на Манхэттене

«Рогатый спецназ» снова захватывает зелёные просторы парка Риверсайд в Нью-Йорке. Эти 20 коз не боятся трудностей..
Дата загрузки: 2022-06-30
[Джон Херролд, директор парка]:
«Им нравится такая растительность. Они едят плющ, виноградовник и многоцветковую розу. Как раз от них мы хотим избавиться».
Раньше в парке боролись с сорняками с помощью химикатов. Но потом решили, что козы – более экологичный способ. К тому же гостям парка нравится наблюдать за животными.
[жительница Нью-Йорка]:
«Интересно смотреть, как они поедают сорняки и ухаживают за парком. Это своего рода взаимопомощь. Козы получают то, что нужно им, а парк – то, что нужно ему».
В парк на Манхэттене коз привозят с севера штата Нью-Йорк. Но такая армия травоядных пробудет здесь только один день. Потом 16 животных вернутся на ферму. Только четыре козы останутся здесь на всё лето.
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