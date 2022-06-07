Автобус сорвался в пропасть в Индии: 26 погибших

Выжили только четверо. На севере Индии в пропасть сорвался автобус с людьми. Погибших уже 26. [Пушкар..

Выжили только четверо. На севере Индии в пропасть сорвался автобус с людьми. Погибших уже 26.

[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:

«Это очень печальный несчастный случай. Пострадал автобус, ехавший из Панны, штат Мадхья-Прадеш. В нём было 30 человек, включая водителя».

Четверо спасённых пассажиров отправили в больницу. Их состояние оценивают как тяжёлое. Позже их навестил главный министр штата Мадхья-Прадеш.

Инцидент произошёл в гористой местности штата Уттаракханд, близ города Уттаркаши. Автобус вёз пассажиров в Ямунотри. Это священное у индуистских паломников место в Гималаях, где берёт исток река Ямуна.

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Причины трагедии пока неизвестны. Однако подобные ДТП в Индии бывают часто, особенно в горах. Дороги в плохом состоянии, транспорт часто переполнен и неисправен. И за этим почти никто не следит.

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