Автобус сорвался в пропасть в Индии: 26 погибших

Выжили только четверо. На севере Индии в пропасть сорвался автобус с людьми. Погибших уже 26. [Пушкар..
Дата загрузки: 2022-06-08
Выжили только четверо. На севере Индии в пропасть сорвался автобус с людьми. Погибших уже 26.
[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:
«Это очень печальный несчастный случай. Пострадал автобус, ехавший из Панны, штат Мадхья-Прадеш. В нём было 30 человек, включая водителя».
Четверо спасённых пассажиров отправили в больницу. Их состояние оценивают как тяжёлое. Позже их навестил главный министр штата Мадхья-Прадеш.
Инцидент произошёл в гористой местности штата Уттаракханд, близ города Уттаркаши. Автобус вёз пассажиров в Ямунотри. Это священное у индуистских паломников место в Гималаях, где берёт исток река Ямуна.
Причины трагедии пока неизвестны. Однако подобные ДТП в Индии бывают часто, особенно в горах. Дороги в плохом состоянии, транспорт часто переполнен и неисправен. И за этим почти никто не следит.
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