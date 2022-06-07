fb pixel
Телеканал NTD

Автобус сорвался в пропасть в Индии: 26 погибших

Автобус сорвался в пропасть в Индии: 26 погибших

Выжили только четверо. На севере Индии в пропасть сорвался автобус с людьми. Погибших уже 26. [Пушкар..

Дата загрузки: 2022-06-08

Автобус сорвался в пропасть в Индии: 26 погибших

Выжили только четверо. На севере Индии в пропасть сорвался автобус с людьми. Погибших уже 26.

[Пушкар Сингх Дхами, главный министр штата Уттаракханд]:
«Это очень печальный несчастный случай. Пострадал автобус, ехавший из Панны, штат Мадхья-Прадеш. В нём было 30 человек, включая водителя».

Четверо спасённых пассажиров отправили в больницу. Их состояние оценивают как тяжёлое. Позже их навестил главный министр штата Мадхья-Прадеш.

Инцидент произошёл в гористой местности штата Уттаракханд, близ города Уттаркаши. Автобус вёз пассажиров в Ямунотри. Это священное у индуистских паломников место в Гималаях, где берёт исток река Ямуна.

Причины трагедии пока неизвестны. Однако подобные ДТП в Индии бывают часто, особенно в горах. Дороги в плохом состоянии, транспорт часто переполнен и неисправен. И за этим почти никто не следит.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...