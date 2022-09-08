«Умный» город начали строить в Зимбабве, чтобы привлечь инвесторов

Роскошные дома, таунхаусы, красивые сады и 15-этажный бизнес-центр. Таким будет «умный» город Киберсити, который начинают строить..
Дата загрузки: 2022-09-08
«Умный» город расположится в Маунт-Хэмпдене рядом с Хараре. Этот район называют новой столицей Зимбабве.
[Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве]:
«Киберсити будет играть важную роль, и наш новый город обретёт дополнительную ценность».
Проект осуществляет компания из Объединённых Арабских Эмиратов.
[Шаджи уль Мулк, председатель компании Mulk International]:
«С помощью этого проекта мы хотим создать город с таким же уровнем жизни, как в Дубае. Мы построим элитные дома, окружённые водоёмами. Построим небоскрёб с торговым центром».
В Киберсити будет 250 таунхаусов, более 80 роскошных коттеджей и несколько высоких зданий.
Сейчас Зимбабве переживает экономический и валютный кризисы. Здесь один из самых высоких в мире уровней безработицы. Новым проектом власти надеются привлечь иностранных инвесторов. В 2018 году приток прямых иностранных инвестиций достигал 750 миллионов долларов, а в 2020-м сократился почти в четыре раза.
[Батанаи Матсика, аналитик компании Morgan & Co]:
«Мы ожидаем, что на местных предприятиях появятся рабочие места, появится базовая инфраструктура, и все от этого только выиграют».
По мнению аналитиков, иностранные инвестиции помогут к 2030 году сделать Зимбабве страной со средним уровнем дохода.
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