Бывшее место кораблекрушений стало курортом

Бразильский город Кабу-Фриу теперь считается настоящем раем для летнего отдыха. Однако он не всегда был таким...

Бразильский город Кабу-Фриу теперь считается настоящем раем для летнего отдыха. Однако он не всегда был таким. Основанный в 1615 году, он был известен как место кораблекрушений.

Впрочем, сегодня он привлекает туристов своими мелкими и чистыми водами.

[Хосе Бонифасиу, мэр Кабу-Фриу]:

«Здесь до сих пор есть здания XVIII и XIX веков. Они очень хорошо сохранились и считаются важной туристической достопримечательностью».

Здесь же расположены лучшие отели города. Так, гостиница Solar do Arco когда-то принадлежала членам бывшей королевской семьи Бразилии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В 20 километрах к северу от Кабу-Фриу находится историческое поместье Кампос-Новос. Типичная бразильская «фазенда» XVII века когда-то принадлежала религиозному ордену иезуитов.

А гавань заполняют рыбацкие лодки.

[Эдуарду Пимента, биолог]:

«Если сравнивать со всем побережьем Бразилии, то здесь рыбы больше всего».

А в 25 километрах от Кабу-Фриу находится всемирно известная рыбацкая деревня Бузиус. Несмотря на то, что туризм здесь стал основным видом деятельности, рыбалка по-прежнему процветает.

Деревушку открыла миру французская актриса Брижит Бардо. В 1964 году она приехала сюда и пробыла здесь четыре месяца, скрываясь от папарацци.

Армасао – один из двадцати великолепных пляжей Бузиуса, большинство из которых представляет собой небольшие бухты со спокойной водой.

Некоторые хороши для дайвинга, другие для сёрфинга.

Из Рио-де-Жанейро на машине сюда можно добраться примерно за три часа.

Короткая ссылка на эту страницу: