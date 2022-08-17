Знаменитые сильетеро выходят на улицы колумбийского Медельина. Такие цветочные композиции весят до 100 килограммов. Громоздкие панно..

Парад цветов как символ отмены рабства в Колумбии

Знаменитые сильетеро выходят на улицы колумбийского Медельина. Такие цветочные композиции весят до 100 килограммов.

Громоздкие панно с цветами – символ отмены рабства. Испанские колонизаторы обосновались в Медельине в XVI веке.

Местных жителей заставляли переносить в таких корзинах тяжёлые грузы. Сегодня фермеры водружают на спины плоды собственных усилий. В каждой корзине – до 70 видов растений. Среди самых любимых – лилии, хризантемы, розы, орхидеи и гладиолусы.

[Виктор Руис, сильетеро]:

«Я ждал этой возможности больше 15 лет. Я давно работаю с цветами и всегда мечтал оказаться здесь».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Медельин называют «городом вечной весны». Большую часть года здесь комфортные +24, отчего выращивание и экспорт цветов – одна из главных отраслей экономики.

К параду готовятся весь год. Многим цветочное дело передалось по наследству.

[Каролина Сото-Гарсия, сильетеро]:

«Для мамы и бабушки это было всё. Мама передала мне это дело, когда заболела. К сожалению, она больше не может носить панно».

В параде участвуют 520 флористов со всей Колумбии. В этом году ему исполняется 65 лет.

В далёком 1957-м это было небольшое шествие флористов из близлежащих деревень. Одной из целей было превозмочь дурную славу. Во второй половине прошлого века Медельин больше знали как «город наркобаронов».

[Альваро Нарваес, секретарь по культуре Медельина]:

«На протяжении многих лет к нашему городу относились с предрассудками. Благодаря этим культурным мероприятиям мы вернули образ бурно развивающегося и надёжного города, который вышел из состояния войны и сегодня чествует жизнь».

Колумбия – второй по величине экспортёр цветов после Нидерландов.

Короткая ссылка на эту страницу: