Некому рыть могилы: в Афганистане пытаются хоронить погибших после землетрясения

[житель Гияна]:

«Землетрясение произошло примерно в 25 минут второго ночи. Было страшно. У нас погибло 226 человек. Примерно столько же пострадали. Некоторые в критическом состоянии и могут умереть. Было повреждено около 1600 домов. Некоторые разрушены полностью, в некоторых – трещины». [житель Гияна]:

«Разрушено много домов. Много людей умерло. Мы просто сидим здесь. Всё кончено».

В афганскую провинцию Пактика продолжает поступать гуманитарная помощь. Землетрясение силой 6,1 балла произошло в среду. Эпицентр залегал примерно в 160 километрах к юго-востоку от Кабула, в усыпанных небольшими посёлками горах рядом с пакистанской границей.

По предварительным данным, погибло около тысячи человек. Во многих деревнях пытаются похоронить жертв.

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[местный житель]:

«Многие погибли. Некому было рыть могилы. Мы сообщили об этом районным властям, они приехали и выкопали». [местный житель]:

«У меня умерло десять родственников. Погибла вся семья моего брата, никто не выжил».

В Афганистане уже почти год правят талибы – группировка, запрещённая в России и других странах. Они говорят, что спасательные работы на пострадавших территориях почти завершены.

[Маулви Кхан, глава реабилитационного центра]:

«Мы постараемся распределить помощь от НКО и Исламского Эмирата среди нуждающихся в ней. Поможем раненым и тем, чьи дома разрушены».

Предыдущее сильное землетрясение было в Афганистане в 2015 году. Тогда на северо-востоке страны и в соседнем Пакистане погибло несколько сотен человек. Но нынешнее оказалось смертоноснее.

Ситуацию осложняют глубокий экономический кризис и плохое состояние дорог. Тем временем другие страны обещают оказать помощь.

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