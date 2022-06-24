fb pixel
Телеканал NTD

Некому рыть могилы: в Афганистане пытаются хоронить погибших после землетрясения

Некому рыть могилы: в Афганистане пытаются хоронить погибших после землетрясения

В афганскую провинцию Пактика продолжает поступать гуманитарная помощь. Землетрясение силой 6,1 балла произошло в среду. Эпицентр..

Дата загрузки: 2022-06-24

Некому рыть могилы: в Афганистане пытаются хоронить погибших после землетрясения
В афганскую провинцию Пактика продолжает поступать гуманитарная помощь. Землетрясение силой 6,1 балла произошло в среду. Эпицентр залегал примерно в 160 километрах к юго-востоку от Кабула, в усыпанных небольшими посёлками горах рядом с пакистанской границей.

[житель Гияна]:
«Землетрясение произошло примерно в 25 минут второго ночи. Было страшно. У нас погибло 226 человек. Примерно столько же пострадали. Некоторые в критическом состоянии и могут умереть. Было повреждено около 1600 домов. Некоторые разрушены полностью, в некоторых – трещины».

[житель Гияна]:
«Разрушено много домов. Много людей умерло. Мы просто сидим здесь. Всё кончено».

По предварительным данным, погибло около тысячи человек. Во многих деревнях пытаются похоронить жертв.

[местный житель]:
«Многие погибли. Некому было рыть могилы. Мы сообщили об этом районным властям, они приехали и выкопали».

[местный житель]:
«У меня умерло десять родственников. Погибла вся семья моего брата, никто не выжил».

В Афганистане уже почти год правят талибы – группировка, запрещённая в России и других странах. Они говорят, что спасательные работы на пострадавших территориях почти завершены.

[Маулви Кхан, глава реабилитационного центра]:
«Мы постараемся распределить помощь от НКО и Исламского Эмирата среди нуждающихся в ней. Поможем раненым и тем, чьи дома разрушены».

Предыдущее сильное землетрясение было в Афганистане в 2015 году. Тогда на северо-востоке страны и в соседнем Пакистане погибло несколько сотен человек. Но нынешнее оказалось смертоноснее.

Ситуацию осложняют глубокий экономический кризис и плохое состояние дорог. Тем временем другие страны обещают оказать помощь.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...