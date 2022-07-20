Трёх зубров выпустили в дикую природу Англии

Это самка зубра – родоначальница новой популяции, которая будет обитать в диких лесах Англии. Осторожно принюхиваясь,..

Это самка зубра – родоначальница новой популяции, которая будет обитать в диких лесах Англии. Осторожно принюхиваясь, она оглядывает собравшихся и пытается оценить обстановку. Только после этого к ней присоединяются другие.

Сегодня трёх животных выпускают в заповедник английского графства Кент. Здесь они будут участвовать в программе сохранения биоразнообразия. А доставили их из природного парка в Шотландии.

[Пол Уитфилд, глава Wildwood Trust]:

«Она делает именно то, что должна. Вышла первой, убедилась, что тут безопасно для остальных, и позвала их. Затем они немного попозировали для камер и отправились в путь исследовать новый мир, где они, надеюсь, проведут остаток своей жизни».

В прошлом на зубров охотились вплоть до их полного исчезновения в дикой природе. Последних представителей вида убили примерно в конце Второй мировой. Однако в зоопарках осталось несколько особей. Именно благодаря им, а также обширной программе разведения число зубров удалось довести до 8,5 тысяч.

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Зубр – самое крупное млекопитающее Европы. Благодаря исполинским размерам приносит пользу экосистеме. Ест более 700 видов трав, способствуя их размножению.

[Пол Уитфилд, глава Wildwood Trust]:

«Их обычно называют мега-травоядными. Это самые крупные наземные животные Европы. Они работают как инженеры-экологи».

Зубры также валят деревья, когда трутся о них боками или поедают кору. Это освобождает место для новых видов.

[Марк Хаббен, сотрудник Wildwood Trust]:

«Они, по сути, делают то, что в противном случае делал бы человек и спецтехника. А это навредило бы природе. Зубры пасутся, трутся о деревья, валят много сухостоя, создавая поляны и экосистемы, где могут процветать другие дикие животные».

У троицы зубров есть 50 гектаров для свободного передвижения. В будущем площадь увеличат. Компанию им вскоре составят так называемые хокзиллы (свиньи железного века) и эксмурские пони.

Ближайшие родственники зубров – американские бизоны.

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