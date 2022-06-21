Нарендра Моди вместе с индийцами отпраздновал Международный день йоги

Премьер-министр Нарендра Моди открыл празднование Международного дня йоги в Индии. Он выполнил упражнения вместе с тысячами..

Премьер-министр Нарендра Моди открыл празднование Международного дня йоги в Индии. Он выполнил упражнения вместе с тысячами людей перед знаменитым Майсурским дворцом.

Поклонники йоги собрались здесь ранним утром. После торжественной части люди выполнили различные асаны и сделали дыхательные упражнения.

[Нарендра Моди, премьер-министр Индии]:

«Йога приносит нам покой. Мир йоги не для отдельных людей. Йога приносит покой нашему обществу. Йога приносит мир нашим народам и всей планете».

Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день йоги в 2014 году. Внёс такое предложение Нарендра Моди. Он также предложил дату 21 июня, поскольку это самый длинный день в году в Северном полушарии. Считается, что он очень благоприятный для занятий йогой.

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Йога совмещает в себе духовные и физические приёмы, которые помогают достичь возвышенного духовного состояния. Многие люди в современном мире занимаются йогой, чтобы укрепить здоровье и легче переносить стрессовые ситуации.

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