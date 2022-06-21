Нарендра Моди вместе с индийцами отпраздновал Международный день йоги

Премьер-министр Нарендра Моди открыл празднование Международного дня йоги в Индии. Он выполнил упражнения вместе с тысячами..
Дата загрузки: 2022-06-21
Премьер-министр Нарендра Моди открыл празднование Международного дня йоги в Индии. Он выполнил упражнения вместе с тысячами людей перед знаменитым Майсурским дворцом.
Поклонники йоги собрались здесь ранним утром. После торжественной части люди выполнили различные асаны и сделали дыхательные упражнения.
[Нарендра Моди, премьер-министр Индии]:
«Йога приносит нам покой. Мир йоги не для отдельных людей. Йога приносит покой нашему обществу. Йога приносит мир нашим народам и всей планете».
Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день йоги в 2014 году. Внёс такое предложение Нарендра Моди. Он также предложил дату 21 июня, поскольку это самый длинный день в году в Северном полушарии. Считается, что он очень благоприятный для занятий йогой.
Йога совмещает в себе духовные и физические приёмы, которые помогают достичь возвышенного духовного состояния. Многие люди в современном мире занимаются йогой, чтобы укрепить здоровье и легче переносить стрессовые ситуации.
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