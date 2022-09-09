Тысячилетный фестиваль вернулся в Индию

Яркие наряды, традиционные танцы и много радости. В индийском штате Керала этого ждали два года. Здесь..

[Радж Балакришнан, секретарь храма]:

«Два года мы не организовывали праздник из-за пандемии. Сейчас проводим его как раньше. Приходит много верующих. Нам также помогли местные власти». [Шанта Пиллаи, студентка]:

«Мы празднуем Онам с особым размахом, потому что мы два года не праздновали его. Утром идём в храм, потом дома едим с семьёй садхью и носим новую одежду онакодис».

Яркие наряды, традиционные танцы и много радости. В индийском штате Керала этого ждали два года. Здесь наконец-то могут снова с размахом отмечать праздник урожая – Онам. В этом южном штате это крупнейший фестиваль в году. Ему уже более тысячи лет, и его празднуют люди всех слоёв общества.

Онам посвящён королю Махабали. Времена его правления в Керале считаются золотой эрой. Говорят, что он превратил штат в райское место: правил доброжелательно и щедро, без диксриминации. Его подданные были честными, здоровыми и счастливыми.

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Согласно индуистской мифологии, бог Вишну даровал Махабали особый дар – после смерти тот мог ежегодно возвращаться на родную землю. Во время Онама как раз и празднуют его символическое возвращение.

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