Артефакты Эстерхази показали на выставке в Венгрии

Это остатки одной из крупнейших аристократических коллекций Венгрии. Она находилась в Будайской крепости Будапешта – резиденции..

Это остатки одной из крупнейших аристократических коллекций Венгрии. Она находилась в Будайской крепости Будапешта – резиденции венгерских королей. Однако в последние месяцы Второй мировой дворец бомбили. В итоге уцелела лишь часть исторических предметов.

Именно их выставили в Музее прикладных искусств в столице. Назвали её «Артефакты Эстерхази».

[Золтан Человски, директор Музея прикладных искусств]:

«У нас есть коллекция артефактов, которые, с одной стороны, определяют идентичность нашего музея, а, с другой стороны, были почти полностью уничтожены при осаде Будайской крепости во время Второй мировой войны».

Княжеская коллекция Эстерхази пополнялась с XVI века. Она включает металлические изделия, редкий фарфор с Дальнего Востока и военные трофеи. После начала Первой мировой часть произведений искусства семья Эстерхази передала в Музей прикладного искусства в Будапеште. Там коллекция выставлялась до конца Второй мировой.

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В последние несколько месяцев войны, во время осады Будапешта, семья решила, что сокровищам будет безопаснее в семейном доме, расположенном в Будайской крепости.

Но судьба распорядилась иначе. Спустя всего несколько недель после того, как сокровища перенесли в замок, в него попали бомбы наступающих советских войск. Разрушенная сокровищница долгие годы лежала под руинами.

Часть предметов была уничтожена навсегда. То, что осталось, передали обратно в Музей. Благодаря усилиям реставраторов некоторые артефакты восстановили. Выставку организовали по случаю 150-летия музея.

В целом реставрация продолжается с 50-х годов прошлого века. Некоторые реликвии так и не удалось вернуть в их первоначальный облик.

[Ильдико Пандур, куратор выставки]:

«К сожалению, выставляя повреждённые и фрагментарные предметы из коллекции Эстерхази, Музей прикладного искусства показывает, что война может разрушить наше культурное наследие, в том числе и художественные сокровища».

Выставка будет открыта до 25 сентября.

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