ЕС урежет финансирование для Венгрии на €7,5 млрд

Еврокомиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на сумму в 7,5 миллиардов евро в связи с коррупцией. Это..

Еврокомиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на сумму в 7,5 миллиардов евро в связи с коррупцией. Это первый подобный случай применения нового санкционного механизма, который призван защитить верховенство права.

Брюссель считает, что выделенные деньги могут стать объектом коррупции. Так, правительство Виктора Орбана до сих пор не получило средства на восстановление после коронавируса, поскольку не составило план расходования.

Новый механизм ЕС принял два года назад. Тогда Еврокомиссия разработала его в ответ на ситуацию в Венгрии и Польше. В частности, руководство блока обвинило Орбана в том, что он подчинил себе суды, СМИ, неправительственные организации и академические круги, а также ограничил права меньшинств.

7,5 миллиардов евро – это примерно 5% ВВП Венгрии на 2022 год.

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Теперь у стран ЕС есть около трёх месяцев, чтобы принять решение.

При этом Венгрия обещает выполнить все свои обязательства перед Еврокомиссией, чтобы разблокировать средства. Правительство Орбана уже предложило создать новое антикоррупционное агентство, которое будет выявлять взяточников.

[Тибор Наврашич, министр развития Венгрии]:

«Мы потеряем средства, если не реализуем меры. Но мы это сделаем. Правительство не собиралось запутывать Еврокомиссию. Мы взяли на себя обязательства, которые можно выполнить, мы хотим их выполнить и мы будем их выполнять».

Уровень коррупции в Венгрии считается худшим на востоке ЕС. Так, с 2015 по 19-й годы почти 4% средств, которые выделил блок, расходовали с нарушениями.

Венгрия обещает, что во второй половине ноября в стране появится новый независимый орган для контроля над государственными закупками на средства ЕС.

Также власти обещают другие меры. Так, они ужесточат правила в отношении конфликта интересов, увеличат объём финансовой отчётности и расширят полномочия судей по преследованию подозреваемых в коррупции.

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