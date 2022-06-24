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Телеканал NTD

300 рейсов отменили в Брюссельском аэропорту из-за стачки пилотов

300 рейсов отменили в Брюссельском аэропорту из-за стачки пилотов

Отмена 300 рейсов и расстроенные планы 40 тысяч пассажиров – таков результат забастовки пилотов и бортпроводников..

Дата загрузки: 2022-06-24

300 рейсов отменили в Брюссельском аэропорту из-за стачки пилотов
Отмена 300 рейсов и расстроенные планы 40 тысяч пассажиров – таков результат забастовки пилотов и бортпроводников в Брюссельском аэропорту. Они отказались работать в течение трёх дней, требуя от бельгийского авиаперевозчика Brussels Airlines улучшить условия труда.

Участники забастовки говорят, что летом из-за большого потока туристов нагрузка выросла, стало меньше выходных, а зарплаты при этом не повышают.

[участник забастовки]:
«Мы уже несколько месяцев били тревогу и предупреждали, что летом будет не хватать персонала. К сожалению, никаких изменений не произошло».

Бастующие жалуются, что стали больше уставать и чаще болеть.

[участница забастовки]:

«Если мы не будем в отличной форме, то можем упустить что-то важное. Вдруг случится пожар или кому-то станет плохо, нужно быстро реагировать. А в уставшем состоянии у нас этого не получится».

Представители компании объясняют, что авиаперевозчик потерпел убытки в прошлом и позапрошлом годах, а также в первом квартале этого года. По этой причине трудно содержать большой штат сотрудников.

[Майке Андрис, представительница компании Brussels Airlines]:
«Мы продолжаем принимать меры, чтобы облегчить работу людей. Мы надеемся, что сможем провести диалог с нашими партнёрами и обеспечить нормальную работу компании».

Забастовку готовятся провести и в Великобритании. Она пройдёт в лондонском аэропорту Хитроу. Наземный персонал компании British Airways потребует повысить зарплату на 10%. Именно на столько её понизили во время пандемии.
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