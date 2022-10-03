Немецкая делегация приехала на Тайвань, Китай протестует

Шесть депутатов Бундестага – немецкого парламента – находятся с официальным визитом на Тайване. Их цель –..

Шесть депутатов Бундестага – немецкого парламента – находятся с официальным визитом на Тайване. Их цель – укрепить дружеские отношения между Германией и частично признанным островным государством.

В ответ Китай, который считает остров своей мятежной провинцией, выразил ноту протеста. Так, МИД КНР потребовало немедленно прекратить любое взаимодействие с силами, которые выступают за независимость Тайваня.

Между тем, немецкая делегация уже встретилась с тайваньским президентом Цай Инвэнь.

[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:

«Все демократические страны должны ещё теснее сплотиться и сотрудничать для защиты свободы и демократии. Тайвань надеется углубить сотрудничество с Германией во всех областях, чтобы защищать такие ценности, как справедливость, мир и экологическая устойчивость». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«В немецком Бундестаге мы неоднократно заявляли, что считаем неприемлемым, чтобы сосед угрожал вам военной силой, принуждая к нежелательному сотрудничеству. Немецкий Бундестаг очень чётко показал, что это не поддерживает».

Китай остро реагирует на любой визит иностранных политиков на Тайвань. Так, в начале августа он начал военные учения в ответ на тайваньский визит Нэнси Пелоси – спикера Палаты представителей США.

Несмотря на это, делегации продолжили прибывать. В начале сентября на острове побывали пять депутатов из Франции.

У Германии нет официальных дипломатических связей с Тайванем. Однако страны поддерживают тесные отношения в экономической, культурной и научной сферах.

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