В Мадриде выберут лучшую собаку мира

От коротколапых такс до огромных мастифов. Тысячи породистых собак со всего мира собрались на Всемирном дог-шоу..

От коротколапых такс до огромных мастифов. Тысячи породистых собак со всего мира собрались на Всемирном дог-шоу в Мадриде.

К выходу на ринг готовятся тщательно. Собак моют, сушат, делают им укладку; если нужно, стригут.

[Роберто Гарсия, грумер собак]:

«(Мы) хотим, чтобы, когда собака представляет свою породу, было видно, что она счастлива и здорова. Это чёрный большой пудель. Вчера он принимал гидромассажную ванну, эти собаки живут как короли».

В рамках мероприятия проходят монопородные выставки и различные состязания, включая чемпионаты мира по аджилити, флайболу и другим дисциплинам.

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Голландец Филипп Майер два дня ехал на машине на выставку, и питомец его не разочаровал.

[Филипп Майер, участник выставки]:

«Заранее никогда не знаешь результата. Бывают разные судьи, и у них разные взгляды на собак. Но мой кобель уже победил и стал лучшим представителем породы. Он побеждает не в первый раз. Так что я спокоен».

Эта выставка была запланирована на 2020 год, но не прошла из-за пандемии. Сейчас в Мадрид приехали 15 тысяч четвероногих участников, представляющих 250 пород.

Мероприятие продлится несколько дней, а кульминацией станет конкурс на титул «чемпион мира».

Всемирная выставка собак проходит с 1971 года. Она считается такой же престижной, как Вестминстерское дог-шоу.

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