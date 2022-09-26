Пхеньян запустил ракету перед визитом вице-президента США в Южную Корею

Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности. Это произошло после того, как в..
Дата загрузки: 2022-09-26
Ракету запустили из провинции Пхёнан-Пукто, граничащей с Китаем. Она пролетела 600 километров, достигнув максимальной высоты полёта в 60 километров. После этого упала в Японское море.
Испытания резко осудили Сеул и Токио. Министр обороны Японии назвал запуск серьёзной провокацией. Он также провёл экстренное заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить ответные меры.
В этом году Пхеньян запустил 19 баллистических ракет. Предыдущее испытание прошло в начале июля. Тогда северокорейцы выпустили сразу восемь ракет малой дальности.
По данным военных Южной Кореи, сейчас КНДР, возможно, готовится к испытанию баллистической ракеты, запускаемой с подводной лодки. Также эксперты считают, что Пхеньян может в любое время провести седьмое ядерное испытание.
Между тем вице-президент Харрис ранее заявила, что любые военные испытания, приуроченные к её визиту, приведут к дополнительным ответным мерам со стороны США.
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