Пхеньян запустил ракету перед визитом вице-президента США в Южную Корею

Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности. Это произошло после того, как в..

Северная Корея в очередной раз запустила баллистическую ракету малой дальности. Это произошло после того, как в Южную Корею впервые за четыре года прибыл американский авианосец для совместных учений. А также – за несколько дней до визита в регион вице-президента США Камалы Харрис.

Ракету запустили из провинции Пхёнан-Пукто, граничащей с Китаем. Она пролетела 600 километров, достигнув максимальной высоты полёта в 60 километров. После этого упала в Японское море.

Испытания резко осудили Сеул и Токио. Министр обороны Японии назвал запуск серьёзной провокацией. Он также провёл экстренное заседание совета национальной безопасности, чтобы обсудить ответные меры.

В этом году Пхеньян запустил 19 баллистических ракет. Предыдущее испытание прошло в начале июля. Тогда северокорейцы выпустили сразу восемь ракет малой дальности.

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По данным военных Южной Кореи, сейчас КНДР, возможно, готовится к испытанию баллистической ракеты, запускаемой с подводной лодки. Также эксперты считают, что Пхеньян может в любое время провести седьмое ядерное испытание.

Между тем вице-президент Харрис ранее заявила, что любые военные испытания, приуроченные к её визиту, приведут к дополнительным ответным мерам со стороны США.

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