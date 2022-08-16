«Роскосмос» показал первую физическую модель российской космической станции

«Роскосмос» впервые представил физическую модель будущей российской космической станции.

Макет привезли на выставку под Москвой. Разработку ведёт ракетная госкорпорация «Энергия». По словам её инженеров, проект реализуют в два этапа. На первом, когда станция только начнёт работу, она будет четырёхмодульной.

[Илья Железнов, инженер РКК «Энергия»]:

«Существенное отличие от МКС – то, что это реально национальный проект. Больше энергетики: то есть у нас два энергетических модуля. Шлюзовой модуль предназначен для ведения внекорабельной деятельности. А модуль целевой стапель предназначен для обслуживания запуска космических аппаратов».

На втором этапе добавят ещё два модуля – целевой и производственный. Гермообъём составит 667 кубических метров. Это позволит вместить экипаж до четырёх человек.

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«Роскосмос» говорит, что новая станция предоставит российским космонавтам гораздо более широкий обзор Земли для целей мониторинга, чем с МКС.

При этом точных сроков пока не называют. Известно лишь, что Россия намерена покинуть МКС после 2024 года.

[Илья Железнов, инженер РКК «Энергия»]:

«Конкретных сроков не даём, потому что, я считаю, что необходимо сначала провести проектирование, а потом уже говорить о дальнейших сроках».

Международную космическую станцию запустили в 1998 году. Её постоянно используют с начала нулевых в рамках партнёрства под руководством США и России, в которое также входят Канада, Япония и 11 европейских стран.

НАСА заинтересовано в том, чтобы МКС работала до 2030 года. При этом в американском агентстве говорят, что пока официального заявления России о выходе не получали и надеются на участие Москвы в проекте до 2028.

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