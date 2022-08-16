«Роскосмос» показал первую физическую модель российской космической станции

«Роскосмос» впервые представил физическую модель будущей российской космической станции. Макет привезли на выставку под Москвой. Разработку..
Дата загрузки: 2022-08-16
Макет привезли на выставку под Москвой. Разработку ведёт ракетная госкорпорация «Энергия». По словам её инженеров, проект реализуют в два этапа. На первом, когда станция только начнёт работу, она будет четырёхмодульной.
[Илья Железнов, инженер РКК «Энергия»]:
«Существенное отличие от МКС – то, что это реально национальный проект. Больше энергетики: то есть у нас два энергетических модуля. Шлюзовой модуль предназначен для ведения внекорабельной деятельности. А модуль целевой стапель предназначен для обслуживания запуска космических аппаратов».
На втором этапе добавят ещё два модуля – целевой и производственный. Гермообъём составит 667 кубических метров. Это позволит вместить экипаж до четырёх человек.
«Роскосмос» говорит, что новая станция предоставит российским космонавтам гораздо более широкий обзор Земли для целей мониторинга, чем с МКС.
При этом точных сроков пока не называют. Известно лишь, что Россия намерена покинуть МКС после 2024 года.
[Илья Железнов, инженер РКК «Энергия»]:
«Конкретных сроков не даём, потому что, я считаю, что необходимо сначала провести проектирование, а потом уже говорить о дальнейших сроках».
Международную космическую станцию запустили в 1998 году. Её постоянно используют с начала нулевых в рамках партнёрства под руководством США и России, в которое также входят Канада, Япония и 11 европейских стран.
НАСА заинтересовано в том, чтобы МКС работала до 2030 года. При этом в американском агентстве говорят, что пока официального заявления России о выходе не получали и надеются на участие Москвы в проекте до 2028.
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