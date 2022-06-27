Армянский собор VII века вернут к жизни

Талинский собор в Армении построили в VII веке. Это было при правлении дворянского рода Камсаракан. Сооружение..

Талинский собор в Армении построили в VII веке. Это было при правлении дворянского рода Камсаракан.

Сооружение из красного и чёрного кирпича до сих пор остаётся местной достопримечательностью благодаря своим размерам и архитектуре.

За прошедшие столетия землетрясения разрушили части церкви. Но правительство Армении надеется вернуть собору былую славу. Оно разработало план реконструкции.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Ованес Санамян, архитектор]:

«Один из больших храмов VII века. Был разрушен вследствии землетрясения в 1840 году. Ещё пострадал от землетрясения 1926 года».

Землетрясения разрушили купол и большую часть южной и западной стен.

Некоторые реставрационные работы частично проводились с 30-х годов прошлого столетия.

[Ованес Санамян, архитектор]:«Восстановить до прежнего вида его можно, но очень сложная технология восстановления, потому что должны укрепить, создать новые конструкции, чтобы они выдержали тяжесть купола».

Главный архитектор считает, что на реконструкцию могут уйти пять лет и более миллиона долларов. Впрочем, частных инвесторов уже нашли.

Талинский собор – один из 25 тысяч религиозных памятников Армении. Как предполагается, половина из них нуждается в срочном ремонте. А около трети – на грани разрушения.

[Лусине Игитян, представительница Министерства образования]:«Государство из бюджета выделило примерно 250-300 миллионов армянских драм на восстановление памятников истории и культуры, в частности в этом году это все средневековые храмы, в том числе раннесредневековые».

А здесь реставрируют старинную церковь. Изначально это планировало сделать государство. Но потом из-за приостановки финансирования проект заморозили. После этого церковью занялся владелец строительной компании.

[Норик Мартиросян, владелец строительной компании]:«Я решил восстановить именно этот храм, потому что сюда часто приходили мои деды и прадеды. Я сам в детстве ходил с ними в этот храм. Я решил сохранить его на память моим наследникам».

Работы продолжаются уже полтора года. Потребуется ещё около двух. Как ожидается, после восстановления церковь будет действующей.

Короткая ссылка на эту страницу: