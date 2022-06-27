Собака неожиданно выступила в роли спасателя

Летним вечером Ральф Дорн не нашёл своего ретривера по кличке Харли возле дома и пошёл к озеру. Там он увидел пса, плавающего с другим животным.

Присмотревшись, Ральф разглядел крошечного оленёнка.

Харли плыл рядом с оленёнком. Когда они приблизились к берегу, Ральф помог малышу забраться на крутой берег. Мужчина осторожно положил его на траву, а Харли начал вылизывать оленёнка и не хотел уходить. Неподалёку на лужайке Ральф заметил оленуху. Он поспешил отвести пса домой. Вскоре мама-оленуха увела детёныша в лес.

«На следующее утро Харли беспокойно бегал от окна к окну. Я открыл входную дверь, и мы услышали голос оленёнка», – рассказал Ральф. Собака побежала к деревьям и нашла малыша. Они завиляли хвостами и обнюхали друг друга. После этого Харли спокойно вернулся в дом вместе с хозяином.

Вечером оленёнок с мамой ушли в лесную чащу. Ральф считает, что малышу было всего несколько дней. Больше они их не видели.

Ральф рассказал, что у Харли – доброе сердце. Он любит детей и животных. У пса есть сертификат собаки-терапевта. Он работал в учреждениях по уходу за пожилыми людьми и детьми.