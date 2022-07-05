Спустя 40 лет носороги вернулись в Мозамбик

Полторы тысячи километров – такой путь проделали эти белые и чёрные носороги в специальных машинах для..

Полторы тысячи километров – такой путь проделали эти белые и чёрные носороги в специальных машинах для перевозки животных. Их отловили в ЮАР и привезли в Мозамбик, где носорогов не видели уже больше 40 лет.

[Энтони Александер, сотрудник Фонда парков мира]:

«Мы так перевозили некоторых хищников и слонов, чтобы их переселить. Теперь настала очередь носорогов».

Носорогов выпустили в национальном парке Зинаве. В ближайшие два года сюда переселят ещё несколько десятков животных. В итоге их будет 40. Проект запустил Фонд парков мира.

[Кестер Викери, сотрудник Фонда парков мира]:

«Мы надеемся, что такие проекты спасут носорогов от вымирания или хотя бы увеличат их численность. Мы будем переселять их в разные страны и регионы. По сути, это страховка для животных. Надеюсь, через десять или 20 лет в Африке появятся другие места, где обитает много носорогов».

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Носороги вымерли в Мозамбике из-за 15-летней гражданской войны и браконьерства. Последние 20 лет в стране мир, и власти хотят развивать экотуризм. Носороги будут привлекать любителей дикой природы.

В парке Зинаве уже живут 2300 животных, которых также переселили из других мест.

Этот заповедник входит в Трансграничный парк Большой Лимпопо. Он существует два десятилетия. Парк располагается на территориях ЮАР, Мозамбика и Зимбабве.

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