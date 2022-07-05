661-й чемпионат по киркпинару или масляной борьбе. Он проходит провинции Эдирне на северо-западе Турции. Уникальность соревнований..

Масляная борьба: как турки состязались в умении замучать соперника

661-й чемпионат по киркпинару или масляной борьбе. Он проходит провинции Эдирне на северо-западе Турции.

Уникальность соревнований в том, что все соперники перед боем обильно натираются маслом. Не исключение и специальные кожаные штаны.

Оливковое масло делает невозможными захваты. В итоге все борцы используют фирменный приём: засовывают руки в штаны противника, чтобы причинить боль и получить преимущество.

Главная цель боя – прижать другого к земле.

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Масляная борьба считается одним из старейших видов спорта в мире.

[Ибрагим Тас, зритель]:

«Смотрите, всё это наши земляки. Приехали жители наших деревень, около двух автобусов людей».

Тут церемониться не будут ни с кем, даже с судьями. В этот раз потребовалась помощь полиции, поскольку борцам не понравилось решение арбитра.

[Ахмет Сербест, тренер]:

«На этом поле нет фаворитов. Непобедимых тоже нет».

Масляная борьба существует тысячелетиями. Считается, что фестиваль здесь зародился в середине XIV столетия, когда второй османский султан Орхан захотел, чтобы его солдаты были в форме и готовы к бою.

Турниры обычно спонсируются частным лицом. Здесь 14-й год подряд им выступает Сейфеттин Селим.

[Сейфеттин Селим, спонсор турнира]:

«Чтобы стать мастером игры, вы сначала должны получить народное признание».

В этом году победителем среди борцов стал Ченгиджан Симсек.

[Ченгиджан Симсек, победитель]:

«Моим соперником был друг из моего же клуба. Мы знаем слабости друг друга, поскольку постоянно общаемся. Мы знаем как и что нужно делать».

Стоит отметить, что раньше масляная борьба могла продолжаться по несколько дней. В ходе неё пртивники пытались довести друг друга до изнеможения. Однако позже поединки ограничили получасом.

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