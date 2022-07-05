Масляная борьба: как турки состязались в умении замучать соперника

661-й чемпионат по киркпинару или масляной борьбе. Он проходит провинции Эдирне на северо-западе Турции. Уникальность соревнований..
Дата загрузки: 2022-07-05
Уникальность соревнований в том, что все соперники перед боем обильно натираются маслом. Не исключение и специальные кожаные штаны.
Оливковое масло делает невозможными захваты. В итоге все борцы используют фирменный приём: засовывают руки в штаны противника, чтобы причинить боль и получить преимущество.
Главная цель боя – прижать другого к земле.
Масляная борьба считается одним из старейших видов спорта в мире.
[Ибрагим Тас, зритель]:
«Смотрите, всё это наши земляки. Приехали жители наших деревень, около двух автобусов людей».
Тут церемониться не будут ни с кем, даже с судьями. В этот раз потребовалась помощь полиции, поскольку борцам не понравилось решение арбитра.
[Ахмет Сербест, тренер]:
«На этом поле нет фаворитов. Непобедимых тоже нет».
Масляная борьба существует тысячелетиями. Считается, что фестиваль здесь зародился в середине XIV столетия, когда второй османский султан Орхан захотел, чтобы его солдаты были в форме и готовы к бою.
Турниры обычно спонсируются частным лицом. Здесь 14-й год подряд им выступает Сейфеттин Селим.
[Сейфеттин Селим, спонсор турнира]:
«Чтобы стать мастером игры, вы сначала должны получить народное признание».
В этом году победителем среди борцов стал Ченгиджан Симсек.
[Ченгиджан Симсек, победитель]:
«Моим соперником был друг из моего же клуба. Мы знаем слабости друг друга, поскольку постоянно общаемся. Мы знаем как и что нужно делать».
Стоит отметить, что раньше масляная борьба могла продолжаться по несколько дней. В ходе неё пртивники пытались довести друг друга до изнеможения. Однако позже поединки ограничили получасом.
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