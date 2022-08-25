Случаев нелегальной охоты на носорогов становится меньше

Это Наджин и Фату – две последние самки подвида северный белый носорог. Они живут в кенийском..

Это Наджин и Фату – две последние самки подвида северный белый носорог. Они живут в кенийском заповеднике, где их круглосуточно охраняют от браконьеров. Нелегальная охота поставила под угрозу все существующие виды носорогов.

Однако в последние годы браконьерство сокращается. Таковы данные свежего отчёта Международного союза охраны природы.

Например, в Африке в прошлом году зафиксировали в два раза меньше случаев незаконной охоты, чем шестью годами ранее. При этом в период с 2018 по 2021 годы браконьеры убили 2700 носорогов. И 90% случаев приходится на ЮАР.

По мнению специалистов, такая ситуация в Южно-Африканской Республике возникла из-за коррупции в правительстве.

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[Чарли Мэйхью, директор организации Tusk]:

«Другая проблема в том, что очень много носорогов живут в Национальном парке Крюгера. У него длинная граница с Мозамбиком, через которую легко проникнуть. Её не защитить силами полиции».

Между тем в Кении в 2020 году не было ни одного случая браконьерства. Исследователи считают, что, помимо усилий правительства, этому поспособствовали закрытые во время пандемии границы.

Также большого успеха добились Индия и Непал. За последние десять лет там были единичные случаи нелегальной охоты на носорогов.

[Бибхаб Талукдар, сотрудник МСОП]:

«Это стало возможным благодаря усилиям правительств Индии и Непала и помощи местных общин. Также сыграло роль то, что браконьеров разыскивали и арестовывали».

На планете осталось пять видов носорогов. Самый древний из них – суматранский. Он существует более 20 миллионов лет. Также есть индийский и яванский носороги и два африканских вида – белый и чёрный. Все занесены в Красную книгу.

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