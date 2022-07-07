Дельфин взял под опеку китёнка

Исследователи океана из Новой Зеландии обнаружили китёнка, плавающего в одиночестве уже несколько дней. Без материнской защиты его жизнь была в опасности.

Пока специалисты думали, как помочь малышу, возле него появился дельфин афалина. Сначала исследователи решили, что это случайность. Но понаблюдав, они выяснили, что между морскими животными установилась связь, какая бывает между мамой и детёнышем.

Известно, что афалины могут заботиться о молодняке других животных, но причины такого поведения до сих пор не известны. По мнению экспертов, этот дельфин, возможно, потерял потомство и поэтому стал заботиться о китёнке.

Такая связь долго не продлится, если учесть, что киты намного крупнее дельфинов. Но исследователи, рады, что сейчас новорождённый находится под защитой дельфина в огромном океане.