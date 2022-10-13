Почему ливанцы бегут на лодках из города миллиардеров

В городе, где проживают самые богатые политики Ливана, люди снова оплакивают своих умерших родственников. Их родные..

В городе, где проживают самые богатые политики Ливана, люди снова оплакивают своих умерших родственников. Их родные покинули страну на лодке с такими же мигрантами, как они. Надеялись добраться до Европы. Но путешествие обернулось трагедией.

Среди погибших – таксист Мустафа Мисто и его трое маленьких детей. Их тела обнаружили недавно у побережья Сирии. В целом в лодке было около 100 человек. Обнаружили тела почти всех.

[Раване эль-Мане, двоюродная сестра погибшего]:

«Каждый, кто отправляется в море, знает, что может умереть. Но все говорят, что возможно, смогут куда-то добраться, что возможно есть надежда. Они отправляются с надеждой, а не на смерть».

Всё больше жителей Ливана решаются на опасные путешествия на ветхих и переполненных судах. Их толкает нищета и перспектива лучшей жизни в Европе.

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На севере Ливана, в частности в Триполи, уровень бедности стремительно растёт. От этого ещё больше ощущается разрыв между бедными и богатыми слоями населения. В городе живут самые состоятельные политики страны. Но это не способствует ни развитию, ни инвестициям.

[Раване эль-Мане, двоюродная сестра погибшего]:

«Мы живём в стране, где политики просто высасывают деньги, болтают и не обращают внимания на нужды людей».

Триполи – второй по величине город Ливана с населением примерно в 500 тысяч человек. Он уже был самым бедным ещё до того, как страна погрузилась в финансовый кризис из-за десятилетий коррупции и плохого управления.

По данным ООН, в этом году почти 3500 человек пытались по морю добраться из Ливана в страны ЕС. Это почти в два раза больше, чем за весь 2021 год.

Многие говорят, что нынешний кризис хуже, чем гражданская война.

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