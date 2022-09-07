ООН: 730 детей умерли за полгода в центрах помощи голодающим в Сомали

В Сомали дети умирают от голода прямо в центрах питания ООН. Эти учреждения предназначены для несовершеннолетних..

В Сомали дети умирают от голода прямо в центрах питания ООН. Эти учреждения предназначены для несовершеннолетних граждан, страдающих от острого недоедания или болезней, таких как корь, холера и малярия. С января по июль этого года в них скончались 730 детей. Такие цифры приводит ЮНИСЕФ.

[Вафаа Саид, представительница ЮНИСЕФ в Сомали]:

«Мы опасаемся, что это число может быть больше, поскольку многие случаи смерти детей не зарегистрированы».

Сообщение ЮНИСЕФ прозвучало на следующий день после выступления представителя ООН Мартина Гриффитса. Он заявил, что в Сомали голод уже стучится в дверь. Эксперты предполагают, что он начнётся в октябре-декабре.

В это время должен начаться сезон дождей, но синоптики снова обещают засуху. Это означает, что опять не будет надежды на хороший урожай. К тому же саранча уничтожает посевы и траву, которая нужна для скота.

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[Вафаа Саид, представительница ЮНИСЕФ в Сомали]:

«Недоедание достигло беспрецедентного уровня. Полтора миллиона детей – это почти половина детей в возрасте до 5 лет – страдают от острого недоедания. 385 тысяч из них будут нуждаться в лечении из-за голода».

На фоне недоедания дети чаще заражаются различными вирусами. Так в Сомали за последние несколько месяцев зарегистрировано 13 тысяч случаев заболевания с подозрением на корь. Почти 80% пациентов – дети младше пяти лет.

Ранее в ООН призвали оказать Сомали помощь в размере полутора миллиардов долларов. Пока удалось собрать менее 70% этой суммы. Сотрудники гуманитарной организации заявляют, что деньги поступили слишком поздно, и теперь их требуется больше.

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