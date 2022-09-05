«Умная полка»: как превратить любимую пару кроссовок в музейный экспонат

Эта полка для обуви поддерживает оптимальную температуру и влажность для ваших любимых кроссовок. Новинку представила компания..
Дата загрузки: 2022-09-05
Новинку представила компания LG на выставке потребительской электроники IFA в Берлине. Южнокорейский гигант создал модульную коробку, которой можно управлять с помощью приложения.
Она оснащена поворотным диском на 360 градусов и настраиваемой подсветкой. Вместе с ней ваша любимая пара обуви превратится буквально в музейный экспонат. Особенно если она дорогая.
[Вероника Зигис, представительница компании LG]:
«Если вам нужна специальная защита от света для дизайнерской обуви или вашей любимой обуви, и вы не хотите, чтобы она была повреждена светом или неподходящей температурой, тогда вам нужно это устройство. Оно может обнаружить любую влагу. В один шкаф поместится до четырёх пар обуви».
В своё устройство LG интегрировала технологию TrueSteam, которая уничтожает запахи и бактерии.
В двух отделениях предусмотрена функция «Двойной уход». Это означает, что владельцы обуви могут обрабатывать разные типы обуви одновременно.
[Вероника Зигис, представительница компании LG]:
«Вы можете выбрать настройки. Они подстраиваются под ваши потребности и могут быть обновлены, если выйдет какое-либо обновление».
Главный вопрос: для какой обуви идеально подойдёт такая полка.
[Вероника Зигис, представительница компании LG]:
«Вероятно, это заинтересует поклонников кроссовок, а также людей, которым просто нравится хвастаться дизайнерской обувью и её покупать».
IFA Berlin – крупнейшее в Европе мероприятие бытовой электроники. Выставка открылась для публики 2 сентября.
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