Эта полка для обуви поддерживает оптимальную температуру и влажность для ваших любимых кроссовок. Новинку представила компания..

«Умная полка»: как превратить любимую пару кроссовок в музейный экспонат

Эта полка для обуви поддерживает оптимальную температуру и влажность для ваших любимых кроссовок.

Новинку представила компания LG на выставке потребительской электроники IFA в Берлине. Южнокорейский гигант создал модульную коробку, которой можно управлять с помощью приложения.

Она оснащена поворотным диском на 360 градусов и настраиваемой подсветкой. Вместе с ней ваша любимая пара обуви превратится буквально в музейный экспонат. Особенно если она дорогая.

[Вероника Зигис, представительница компании LG]:

«Если вам нужна специальная защита от света для дизайнерской обуви или вашей любимой обуви, и вы не хотите, чтобы она была повреждена светом или неподходящей температурой, тогда вам нужно это устройство. Оно может обнаружить любую влагу. В один шкаф поместится до четырёх пар обуви».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В своё устройство LG интегрировала технологию TrueSteam, которая уничтожает запахи и бактерии.

В двух отделениях предусмотрена функция «Двойной уход». Это означает, что владельцы обуви могут обрабатывать разные типы обуви одновременно.

[Вероника Зигис, представительница компании LG]:

«Вы можете выбрать настройки. Они подстраиваются под ваши потребности и могут быть обновлены, если выйдет какое-либо обновление».

Главный вопрос: для какой обуви идеально подойдёт такая полка.

[Вероника Зигис, представительница компании LG]:

«Вероятно, это заинтересует поклонников кроссовок, а также людей, которым просто нравится хвастаться дизайнерской обувью и её покупать».

IFA Berlin – крупнейшее в Европе мероприятие бытовой электроники. Выставка открылась для публики 2 сентября.

Короткая ссылка на эту страницу: