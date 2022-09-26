Ручная вышивка стала изюминкой ливанского модного бренда

Парящие птицы на фоне ажурного леса. Ливанский модный бренд использует традиционную вышивку для украшения нарядов. Такие..

Парящие птицы на фоне ажурного леса. Ливанский модный бренд использует традиционную вышивку для украшения нарядов. Такие узоры рождались в фантазиях друзских женщин из Шуфа.

Дизайнер Салим Аззам вырос в этом регионе. Сейчас старается сохранить культурное наследие родных мест. Для этого пригласил в ателье вышивальщиц. Вся работа делается вручную.

[Салим Аззам, модельер]:

«Женщины выходили замуж и рожали детей, а это ремесло было для них прекрасным способом самовыражения».

Для каждого жизненного события предназначены свои узоры. Так свадебный наряд отличается от повседневного. Все мотивы вдохновлены природой и философскими размышлениями.

[Сара, вышивальщица]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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К вышивальщицам присоединилась и мама дизайнера. Как и многие друзские женщины, освоила это ремесло в юности.

[Наджва Аззам, вышивальщица]:

«Я научилась вышивать, когда готовила своё приданое. У меня всё сохранилось, всё очень красивое. Мы вышивали вручную».

У многих вышивальщиц мужья потеряли работу во время пандемии. А теперь женское ремесло помогает прокормить семью.

Работницы трудятся часами. Говорят, вышивание похоже на медитацию: помогает сохранять умиротворённость и вырабатывать терпение.

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