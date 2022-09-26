Ручная вышивка стала изюминкой ливанского модного бренда

Парящие птицы на фоне ажурного леса. Ливанский модный бренд использует традиционную вышивку для украшения нарядов. Такие..
Дата загрузки: 2022-09-26
Дизайнер Салим Аззам вырос в этом регионе. Сейчас старается сохранить культурное наследие родных мест. Для этого пригласил в ателье вышивальщиц. Вся работа делается вручную.
[Салим Аззам, модельер]:
«Женщины выходили замуж и рожали детей, а это ремесло было для них прекрасным способом самовыражения».
Для каждого жизненного события предназначены свои узоры. Так свадебный наряд отличается от повседневного. Все мотивы вдохновлены природой и философскими размышлениями.
[Сара, вышивальщица]:
«В вышивке ценен труд. Вышивать утомительно, но, видя результаты работы, понимаешь: оно того стоит. Это напоминает мне о бабушке и прабабушке».
К вышивальщицам присоединилась и мама дизайнера. Как и многие друзские женщины, освоила это ремесло в юности.
[Наджва Аззам, вышивальщица]:
«Я научилась вышивать, когда готовила своё приданое. У меня всё сохранилось, всё очень красивое. Мы вышивали вручную».
У многих вышивальщиц мужья потеряли работу во время пандемии. А теперь женское ремесло помогает прокормить семью.
Работницы трудятся часами. Говорят, вышивание похоже на медитацию: помогает сохранять умиротворённость и вырабатывать терпение.
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